µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ºíµÜÀ½ºî½ê¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿£Ê£Á£Â£ÁÅìµþÅÔÌîµåÏ¢ÌÁ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£Åê¼êÉôÌç¤ÇÍ¥½¨Áª¼êÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï£Ä£å£Î£Á£´°Ì»ØÌ¾¤Î¥Û¥ó¥À¡¦ÊÒ»³â«¿´Åê¼ê¤Ë¾ù¤ê¡ÖÆ±¤¸¥ê¡¼¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÂÐ·è¤ËÇ³¤¨¤¿¡£¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö²¿¤«£±¤Ä¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·