Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï£±£¹Æü¡¢¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ±û¥¢¥¸¥¢£µ¤«¹ñ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÍèÆü¤·¤¿¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¡¢¥­¥ë¥®¥¹¡¢¥¿¥¸¥­¥¹¥¿¥ó¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤½¤ì¤¾¤ì²ñ¸«¤µ¤ì¤¿¡£µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¥·¥ã¥Õ¥«¥È¡¦¥ß¥ë¥¸¥è¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤¬¡¢µì¥½Ï¢¤ÎÆ±¹ñ¤Ç»àË´¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÍÞÎ±¼Ô¤ÎÊèÃÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»²ÇÒ¼Ô¤Î¤¿¤á´ñÎï¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¼Õ°Õ¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£