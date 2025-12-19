Æ£¤¬µÖ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¡á²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶èÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþÆ£¤¬µÖ±Ø¡Ê²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¡ËÁ°¤ÎºÆÀ°È÷¤¬¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£¾¼ÏÂ°å²ÊÂçÆ£¤¬µÖÉÂ±¡¤òÎÙÀÜ¤Î¸ø±àÍÑÃÏ¤Ë°ÜÀß¤·¡¢°åÎÅÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¡£¡ÖÆ£¤¬µÖ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Ó£Ã¡Ë¡×¤Ï²òÂÎ¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¿·ÃÛ¡£Á´ÂÎ¤Î´°À®¤Ï£²£°£³£µÇ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²£ÉÍ»Ô¡¢ÅìµÞ¡¢¾¼ÏÂ°å²ÊÂç¤Î£³¼Ô¤¬£±£¹Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£»Ô¤Ï£±£µÆü¡¢ºòÇ¯£³·î¤ËºöÄê¤µ¤ì