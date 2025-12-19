ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¤µ¤ó¡¢ºéÌí¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÎïÆà¤µ¤ó¡¢¹Ó°æÀ²É§´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ç²è¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú °½Ìî¹ä ¡ÛºéÌí¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖÉãÀ­¤¬Í¯¤¤¤¿¡× ¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿±Ç²è¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎ¥º§·Ð¸³¤«¤é½÷À­¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë°ìÊý¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤¤´êË¾¤ò¤³¤¸¤é¤»¤¿40Âå¾®Àâ²È¤ÎÆü¾ï¤òÄÖ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£ ¤½¤ó¤Ê¡Ö¤³¤¸¤é¤»ÃË¡×¤ò±é¤¸¤¿°½Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î°§»¢¤Ç¡È