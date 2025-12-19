¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡Ê39¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Ææ²ò¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¾¾´ÝÎ¼¸ã¤Ø¤Î¡È¾×·â¡É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¾×·â¡É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁ°¤ËÇú¾Ð¤¹¤ë¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡Ö¾¾´Ý¤¯¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¤Ò¤«¤ë¤Á¤ã¤ó¥Ý¥±¤É¤³¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ª½Ë¤¤ ¾¾´Ý¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!¤á¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È