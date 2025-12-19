Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿¼¤Þ¤ë¥·¥ïÇº¤ß¡£¡Öº£¤µ¤é¡Ä¡×¤È¤¢¤­¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À­¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥×¥ê¥ªー¥ë¤«¤é¿´¶¯¤¤¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÇä¾åÂè1°Ì¢¨2¤Î¿Íµ¤¥²¥ë¤¬¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£ËèÆü¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ï²þÁ±¤ÈÈþÇò¢¨3¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤»¤ë°ìÉÊ¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤½÷À­¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥×¥ê¥ªー¥ë¤ÎÌ¾ÉÊ¤¬ËÜ³Ê¿Ê²½