RKBËèÆüÊüÁ÷¤ÎËÜÅÄÆàÌé²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¡áÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡á¤¬19Æü¡¢2024Ç¯¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀTBS·ÏÎó¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î»Ñ¤Ï¡¢RKB¤¬26Ç¯1·î2¡¢3¡¢4Æü¤Î¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×Á´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¤È¡¢Æ±4Æü¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥í¡¼¥«¥ëCM¤Ç