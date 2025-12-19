Á´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤Î½Ð¸½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸©¤Ï¤â¤·¤â¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸¦½¤²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÄ»½Ã¤ÎÊá³Í¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¤«¡©¡× ¡Ö¤Ï¤¤¡£½ÆÎÄ°Ê³°¤Ç¤Ïº¤Æñ¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡× £±£¹Æü¡¢ÆûÆü»Ô»Ô¤Ç¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¸¦½¤²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¸©¤ÎÀ¾Éô¤òÃæ¿´¤Ë£±£²¤Î»Ô¤äÄ®¤«¤éÌó£±£°£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Î¾ò·ï¤ä¼ê½ç¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÆûÆü»Ô»Ô»º¶ÈÉôÇÀÎÓ