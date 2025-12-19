¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÂç³Ø¤Çµ¯¤­¤¿½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î48ºÐ¤ÎÃË¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡¢¼«¤é¤ò½Æ¤Ç·â¤Á»àË´¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥É½£¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÂç³Ø¤Ç13Æü¡¢³ØÀ¸2¿Í¤¬»àË´¡¢9¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿½Æ·â»ö·ï¡£¤³¤ÎÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤ÎÁÜºº¤¬µÞÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤â¤Î¤â¤Î¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£¤Ë¤¢¤ëÁÒ¸Ë¡£ÁÜººÅö¶É¤Ï18Æü¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬ÁÒ¸Ë¤Ç