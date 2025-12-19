¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë»°°æÉÔÆ°»º¤¬·úÀß¤ò¿Ê¤á¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¤é¤é¤Ý¡¼¤È¹âÍº¡×¤Î¾åÅï¼°¤¬19Æü¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔË±»³¶è¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Áá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯Ëö¤Ë¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤­¤Þ¤¤¡Ë¹âÍº»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤35Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÊú¤¨¤ëÆ±¶è½é¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«¶È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤é¤é¤Ý¡¼¤È¹âÍº¤ÏÃÏ¾å7³¬¡¢ÃÏ²¼2³¬¤Î·úÊª¤Ë270°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Æþµï¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢23Ç¯6·î¤ËÃå¹©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£