12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÊ¨Æ­¥ï¡¼¥É10¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Þ¥Í¤Ç¤­¤ë¡¢ÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡¦»ÖËã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¥³¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¡£»ÖËã¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤òÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤Î´ØÂÀ¡¦»³ËÜ¹À»Ê¡¢A¤§! group¤Î¾®Åç·ò¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¥­¥å¥¦¥ê¤È¥¿¥³¤Î¥Ý¥ó¿Ý¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×1ÉÊÌÜ¤Ï¡¢Á°ºÚ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥­¥å¥¦¥ê¤È¥¿¥³¤Î¥Ý¥ó¿Ý¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥­¥å¥¦¥ê¤È¥¿¥³¤Î¿Ý¤ÎÊª¤òÍÎÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢5Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°