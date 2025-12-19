¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬£±£¹Æü¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¡Ö¸òºÝ£°Æüº§¡×¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¥Ò¥«¥ë¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á£²¿Í¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£Î¥º§¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÀ¸¤­Êý¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·Â³¤±¤¿·ë