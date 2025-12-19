ËÌ³¤Æ»¾å¥Î¹ñÄ®¤Îµù¹Á¤Ç2025Ç¯12·î17Æü¡¢¥È¥é¥¦¥È¥µー¥â¥ó¤¬ÂçÎÌ¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£17Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢µù¶¨¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥ï¥·¤Î·²¤ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¥µー¥â¥ó¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾å¥Î¹ñÄ®¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11·î20Æü¤Ë¤¤¤±¤¹¤ËÆþ¤ì¤¿¥È¥é¥¦¥È¥µー¥â¥ó¤ÎÃÕµû¤ª¤è¤½5000É¤¤¬»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤±¤¹¤ÎÌÖ¤Ë¤Ï¥¤¥ï¥·¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Áí¸¦¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ç