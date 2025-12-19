¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤ë³ÚÅ·¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¡Ê¤É¤³¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¡£¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÀÍèµ¨¤Îµî½¢¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÃÃÏ£¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££±£·Æü¤«¤é£²Æü´Ö¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÊÌÉÜÃóÆÖÃÏ¤ËÀº¿ÀÌÌ¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ·±Îý¤òÂÎ¸³¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÃÃÏ£¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÁ´Á³¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ÕÃÏ¤Ï¸«¤»¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ£²£°¥­¥í»ý¤Ã¤Æ»³ÅÐ