¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤È¿¿µÕ¤ÎÂ¸ºß¤ËÅ¾²½¤·¡¢¿¿µÕ¤Î´Ä¶­¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢µÕ¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤ÆÀ¸¤­À¸¤­¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤¬¡ÈËèÅÙËèÅÙ¡¢¸·¤·¤¤¡É¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡© ËÜ¹Æ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡ØÍÄ½÷Àïµ­ 1 Deus lo vult¡Ù¡Ê¥«¥ë¥í¡¦¥¼¥ó¡§Ãø¡¢¼Ä·î¤·¤Î¤Ö¡§¥¤¥é¥¹¥È/KADOKAWA¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÏÃ¤À¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡ØÍÄ½÷Àïµ­ 1 Deus lo vult¡Ù¢£¿À¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿