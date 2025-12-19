ºÊ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ËÆÍ·â2013Ç¯¤Ë·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿36ºÐ½÷Í¥¤È37ºÐÇÐÍ¥¤Î?É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11¡Á14Æü¤ËÅìµþ¡¦¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¸¶½É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ºÊ¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRE.¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òË¬¤ì¡¢X¤ÇÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÈøÌÀ·Ä¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¤äÉ×ÉØÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ëYouTubeÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SN