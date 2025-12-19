2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE OK ROCK¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦TAKA¤¬Åê¹Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢µ×¡¹¤Ë°©¤¨¤¿¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Taka¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡¢TAKA¤Ï¡ÖÍê¤ì¤ë·»¤µ¤óÂóºÈ¤¯¤ó¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´ÎÏ¤ÇÉ½¾ð¤òºî¤ëÆ±¤¸2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¸µÆ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î¸òÎ®