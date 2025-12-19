Æ²°ÂÎ§¡¢¾®¿ù·¼ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¶¯¹ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¸½ÃÏ12·î19Æü¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤«¤é¿ÀÂå·Ä¿Í¤¬2026Ç¯£±·î£±ÆüÉÕ¤±¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿»á¤¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëU-21¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é·§ËÜ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿¿ÀÂå¤Ï¡¢2023Ç¯Ëö¤Ë16ºÐ¤Ç¥×¥í·ÀÌó¡£24Ç¯£³·î20Æü¤Ë16ºÐ£´¤«·î¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±30Æü¤Ë¤Ï½é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢J£²ºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµ­