Îµ´¬Èï³²¤«¤é3¤«·î...¿¹ÎÓ¤ÏÈ¯ºÒÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï12·î18Æü¡¢Îµ´¬¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ÎÓ¤ÎÉüµì»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±«¤¬¹ß¤ì¤ÐÊø¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¸ÂÄêÅª¤ÊÉüµì·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ½»Ì±¤«¤é¤Ï2¼¡ºÒ³²¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Îµ´¬¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ÎÓ¤ÎÉüµì»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤ÎÍÍ»Ò ¡ã²®ÌîÃ¶µ­¼Ô¡ä ¡ÖËÒÇ·¸¶»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÈï³²¤¬Âç¤­¤¤»þ¥±Ã«ÃÏ¶è¡£Îµ´¬¤ÎÈï³²¤«¤é3¤«·î