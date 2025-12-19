2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤¿°ËÅì»ÔÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¿Í¸ýÌó6Ëü¿Í¤Î¤Þ¤Á¤Çµ¯¤­¤¿·ãÆ°¤ÎÈ¾Ç¯¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤âÏ¢ÆüÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»þ·ÏÎó¤Ç¸«¤ë°ËÅì»ÔÀ¯¤ÎÈ¾Ç¯ ¡ÈÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡É¤ËÍÉ¤ì¤¿°ËÅì»Ô 2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë④ =ÀÅ²¬1Ëü4684É¼¤ò³ÍÆÀ¡¢¸½¿¦¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·»ÔÄ¹¤Ø Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦2025Ç¯5·î¤Î°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¡£¸µ»ÔµÄ¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤¬¸½¿¦¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©