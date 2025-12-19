Ä»ÄÍ¼ÒÄ¹¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤ËSL¤Îµ¥Å«¤ò¡× Âç°æÀîÅ´Æ»¤Ï¡¢±¿µÙ¤¬Â³¤¯¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éüµì¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±¿µÙ¤¬Â³¤¯¶è´Ö¤ÎÉüµì¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò ¡ãÂçÀ¾À²µ¨µ­¼Ô¡ä ¡ÖÂô¤Î¾åÎ®¤Ç¤Ïºî¶È°÷¤¬¼êºî¶È¤ÇÅÚº½¤ò¤«¤­¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× Éüµì¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤ÎÂç°æÀîËÜÀþ¡¦Àîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ¡Ê¤µ¤µ¤Þ¤É¡Ë±Ø¤«¤éÃÏÌ¾¡Ê¤¸¤Ê¡Ë±Ø¤Î´Ö¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£ Âç°æÀîÅ´Æ»¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÂæÉ÷¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈï³²¤ò