´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¼ç±é¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡×¤Ï£±£³Æü¤ËÂè£¹ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ìÏ¢»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬·º»ö±§ÅÔ¸«·¼¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡²ó£²£°Æü¤¬ºÇ½ª²ó¡£¤¿¤À¤·ºÇ½ª²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¡×¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¼Â¡¢°ìÏ¢¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï±§ÅÔ¸«£±¿Í¤Ç¤Ï¼Â¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£°£³Ç¯Åö»þ¤Î£¶Ç¯£±ÁÈÃ´Ç¤¤Ç¤¤¤¸¤á¤òÌÛ»¦¤·¤¿ÂçÃ«ÅµÂå¡ÊÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¹õ¤¤¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë