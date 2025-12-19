21ÆüµþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ë¡¢½÷»Ò¤ÎÆî¶å½£ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼¯»ùÅç¹â¹»¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æ´¤ì¤ÎÅÔÂçÏ©½ÐÁö¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨ー¥¹¡¦ÃæÅç°¼²»Áª¼ê¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç¹â¹»±Ñ¿ô²Ê3Ç¯¡¢ÃæÅç°¼²»¤µ¤ó¡£±ØÅÁÉô¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¿ô³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¶µ°é³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ¡ÊÆ±µéÀ¸¡Ë ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ´¤ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡× ¡ÖÅ·Á³¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡× ¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥¹¥ï&#12540