STARGLOW¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿YouTube´ë²è¡ÖSG LAB¡×¤ÎÂè2ÃÆ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎRUI¤¬¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Î³Ú¶Ê¡Öyou should see me in a crown¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¸¶¶Ê¤Î»ý¤Ä¥À¡¼¥¯¤ÇÄ¥¤êµÍ¤á¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¡¢¼«¿È¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢RUI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±é½Ð¤ª¤è¤Ó¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢s**t kingz¤ÎNOPPO¤¬Ã´Åö¡£±ÇÁü´ÆÆÄ¤Îte2ta¤È¤È