2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëºÇ¿·EP¡ÖHOT TOPIC¡×¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖICONIC¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖICONIC¡×¤Ï1·î9Æü(¶â)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£EP¡ÖHOT TOPIC¡×¤Ë¤ÏÁ´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤®¤êJAPAN TOUR 2024¡×Zepp Shinjuku¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢CD¹ØÆþ¼Ô¸þ¤±¤ÎÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµÆâÍÆ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²