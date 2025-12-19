yutori¤¬¡¢12·î12Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡Ö¿ô¡ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿ô¡ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡×¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥È¤Ë¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤Èº´Æ£¸ÅÅÔ»Ò¤Î²ÎÀ¼¤¬¹¶·âÅª¤«¤Ä¿­¤Ó¤ä¤«¤Ë¶Á¤¯¼ºÎø¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£¤â¤¦µï¤Ê¤¤·¯¤Ë¤º¤Ã¤Èå×(¤¹¤¬)¤êÂ³¤±¤ëÎø°¦¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤«¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤«¡£ÉÔ°ÂÄê¤ÊÎø°¦´¶¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¶«¤ÓÃ²¤¯yutori¤Î¿¿¹üÄº¤È