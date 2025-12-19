»ç º£¤¬CLAN QUEEN yowa¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨12·î10Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖÅ·¹ö¤ÈÃÏ¶Ë¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£MV¤ÏCLAN QUEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢±ÇÁü´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥¤¤¬´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ï»ç º£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³Ú¶Ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ëCLAN QUEEN yowa¤â½Ð±é¡£¡ÈÅ·¹ö¡É¤È¡ÈÃÏ¶Ë¡É¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²½¤±¤¿»ç º£¤Èyowa¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ç º£ feat. yowa¡ÖÅ·¹ö¤ÈÃÏ¶Ë¡×2025Ç¯12·î10Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼