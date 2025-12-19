KID PHENOMENON¤¬¼«¿È½é¤ÎÃ±ÆÈFC¥Ä¥¢¡¼¡ãLIVE & FAN MEETING TOUR 2025 ¡ÁD7SCOVER¡Á¡ä¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤òÊ¡²¬DRUM LOGOS¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±¹ÔÈó²ñ°÷¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡£Á´¹ñ10¥ö½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é12¥ö½ê¤Î·×22¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â­¤ò±¿¤ó¤À¡£¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¤È¤Ê¤Ã