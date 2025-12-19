¡ÚÂæËÌ¡á±àÅÄ¾­»Ì¡¢ÃÝÆâÀ¿°ìÏº¡ÛÂæËÌ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç£±£¹ÆüÍ¼¡¢ÃË£±¿Í¤¬¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÍøÍÑµÒ¤òÌµº¹ÊÌ¤ËÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­£²¿Í¤¬»àË´¡¢ÃË½÷·×£´¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¡¢ÃË¤Ï¶á¤¯¤ÎÃÏ²¼Å´¡ÖÂæËÌ±Ø¡×¹½Æâ¤ÇÈ¯±ìÅû¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÅê¤²¡¢»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ­£±¿Í¤¬»àË´¡¢ÃËÀ­£±¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë·úÊª¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢»àË´¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÈË²Ú³¹¤ÎÏ©¾å¤ÇÈ¯±ìÅû¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÅê¤²¤¿¸å¡¢¿Ï