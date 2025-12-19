19Æü¸á¸å¡¢ÀÐÀî¸©Ç½Èþ»Ô¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë30Âå¤ÎÃË¤¬¡¢Æ¨ÁöÃæ¤Ë³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢30Âå¤ÎÃË¤Ï¾ÃËÉ¤Ë¤è¤êµß½õ¤µ¤ìÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å¡¢Ç½Èþ»Ô¤Î¼ê¼èÀîÉÕ¶á¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÃËÀ­¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¸«¤·ÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¼ê¼èÀî¤Ë²Í¤«¤ëÅ·¶é¶¶¶á¤¯¤Î´äËÜÄ®¤Ç¼Ö¤ò