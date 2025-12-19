¤±¤µ¡¢ÀéÍÕ¸©Åì¾±Ä®¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿90Âå¤Î½÷À­2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁ÷·ÞÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þ10Ê¬¤´¤í¡¢Åì¾±Ä®ºûÀî¤í¤ÎÄ®Æ»¤Ç¡¢¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁ÷·ÞÃæ¤Ç¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿90Âå¤Î½÷À­2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë