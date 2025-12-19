ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Îµß½õ³èÆ°¤ÎÊýË¡¤Ë¤ª¤ª¤à¤ÍÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÃæ´ÖÊó¹ð¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·ÃËÀ­±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢µß½õ¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿Áð²ÃÈ¬Ä¬¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢Åö»þ¤Îµß½õ³èÆ°¤ÎÀ§Èó¤äº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­¤·¤¿Ãæ´ÖÊó¹ð½ñ¤òÈ¬Ä¬»ÔÄ¹¤é¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ´ÖÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¢§´ÙË×