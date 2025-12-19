¿Íµ¤YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£5·îËö¤Ë¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¤Ë¤è¤ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µ¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ò¥«¥ë¤Ï¡ÖÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤ÈÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¤¬¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÀ¸¤­¤¿·ë²Ì¡£ÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£YouTube¤Î±¿±Ä¤â1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤·¡¢¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤ò°ìÈÖ¾å¤Ë»ý¤Ã¤Æ