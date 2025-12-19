¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¹­Åç¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÂçÆ»²¹µ®Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°¤Î¡ÖPLATSHIBUYA¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¹­Åç¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿Æ±³ØÇ¯¤Î¹â¶¶¹·ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤â½ÐÀÊ¡£¥ä¥¯¥ë¥È°ÜÀÒÁ°¤«¤é¼Â»Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¤¡¢´ü¤»¤º¤·¤ÆÍèµ¨¤«¤é¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Î´Ö¶á¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÅ¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÆ»¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥×¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¶ØÃÇ¤ÎË½