±Ç²è´ÆÆÄ¤Î´ä°æ½ÓÆó»á¡Ê62¡Ë¤¬19Æü¡¢00Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¼°Æü¡×¡Ê°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¡ËÆÃÊÌ¾å±Ç¤òÁ°¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£´ÆÆÄÀ¸³è30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ¾å±Ç¡£°ÃÌî´ÆÆÄ¤Î¸Î¶¿¤Î»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÉÁ¤¯¤Ù¤­¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼º¤Ã¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤òÉÁ¤¤¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°ÃÌî´ÆÆÄ¤ÈÆ±ºî¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚÉÒÉ×»á¡Ê77¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£25Ç¯¤Ö¤ê¤Î3¿Í¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤á¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÈ¾Ê¬´ÆÆÄÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë