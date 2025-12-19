µîÇ¯5·î¡¢ÆîÍÛ»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î²òÂÎºî¶È¤ò¹Ô¤¤»³¤Ë±ä¾Æ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ²òÂÎ¶È¤ÎÃËÀ­¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµîÇ¯5·î¤ÎÂçµ¬ÌÏ»³²Ð»ö¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥×²òÂÎ»þ¤ËÈ¯²Ð¤«ÃË¤òÁ÷¸¡¡Ê»³·Á¡¦ÆîÍÛ»Ô¡Ë ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆîÍÛ»Ô¤Ë½»¤à²òÂÎ¶È¤Î74ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ ÃËÀ­¤ÏµîÇ¯5·î¡¢ÆîÍÛ»ÔµÜÆâ¤Ç²òÂÎºî¶È¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤°µÁÌ³¤òÂÕ¤ê¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î²òÂÎ