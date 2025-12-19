ÍèÇ¯1·î¡¢Ä¹ºê»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë ¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡Ù¡£ ¤³¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¤Þ¤Á¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Áí²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÎëÌÚÄ¹ºê»ÔÄ¹¡Ë ¡ÖÄ¹ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥ëÄ¹ºê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡× B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Î´ØÏ¢»ö¶È¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÁí²ñ¤Ë