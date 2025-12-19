J¥ê¡¼¥°¤Ï19Æü¡¢J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¡¢2·î7Æü¤«8Æü¤ÎÂè1Àá¤Ç¡¢ÅìAÁÈ¤ÏJ2¤Ë½é¾º³Ê¤·¤¿ÆÊÌÚC¤¬ËÜµòÃÏ¤ËÀçÂæ¤ò·Þ¤¨¡¢J2¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿²£ÉÍFC¤Ï»³·Á¡¢¾ÅÆî¤Ï½©ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÂè1Àá¤Ç¡¢ÅìBÁÈ¤Ï¤¤¤ï¤­¡½»¥ËÚ¡¢À¾AÁÈ¤Ï°¦É²¡½¿·³ã¡¢À¾BÁÈ¤Ç¤Ï¼¯»ùÅç¡½µÜºê¤Ê¤É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤Ï5·î23Æü¤«24Æü¡£¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½ç°Ì·èÄêÀï¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢³ÆÁÈ¤ÎÆ±¤¸½ç°ÌÆ±»Î¤¬¥È