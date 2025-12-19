¿ÀÂå·Ä¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï19Æü¡¢J3¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë·§ËÜ¤«¤éFW¿ÀÂå·Ä¿Í¡Ê18¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£U¡½21¡Ê21ºÐ°Ê²¼¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£·§ËÜ¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¿ÀÂå¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë16ºÐ5¥«·î5Æü¤ÇJ2ºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£E¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬½êÂ°¤·¡¢¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤«¤é19ºÐ¤ÎDF¾®¿ù·¼ÂÀ¤Î²ÃÆþ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë