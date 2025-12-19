¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÎÂæËÌ±Ø¤Ç19Æü¸á¸å¡¢²¿¼Ô¤«¤¬È¯±ìÃÆ¤òÅê¤²Æ¨Áö¤·¤¿¡£1¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£