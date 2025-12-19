¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ê¥ó¥º¹ñËÉÁê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ê¥ó¥º¹ñËÉÁê¤Ï19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆîÊý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆî¶ËÂçÎ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ÛÊª¤ä»ñ¸»¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¡¢¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÃÏµå¤ÎÄì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¼°Ò¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¹ñºÝÃá½ø¤ÏÂç¤­¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É