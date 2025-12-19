¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¼¡ÃË¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿´Ú¹ñ½ÐÄ¥¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤äÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼Ó±É»Ò¡¢´é½Ð¤·¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤äÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë17ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È15ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¼Ó±É»Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î´é½Ð¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¤äÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤­¤¿¡£¼Ó±É»Ò¡¢¼¡ÃË¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿´Ú¹ñ½ÐÄ¥¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª2025Ç¯12·î1