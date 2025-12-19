¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ïº£½µ¡¢¾®³Ø¹»2¹»¤¬µÙ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î15Æü¤«¤é¤Î5Æü´Ö¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¡ÖµÙ¹»¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀî»§¤È»ÖÉÛ»ÖÊÝ·ò½ê´ÉÆâ¤Î¾®³Ø¹»2¹»¡£ ¡Ö³ØÇ¯ÊÄº¿¡×¤Ï¡¢¾®³Ø¹»14¹»¡¢Ãæ³Ø¹»5¹»¡¢¹â¹»1¹»¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ20¹»¡£¡Ö³ØµéÊÄº¿¡×¤Ï¡¢¾®³Ø¹»36¹»¡¢Ãæ³Ø¹»12¹»¡¢¹â¹»10¹»¤Ê¤É¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ59¹»¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ81¹»¤ÇÁ°¤Î½µ¤è¤ê11¹»Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½ºß¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¡Ö