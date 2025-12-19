3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ÖÂç³Ø¤ÎÌÌÀÜ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤Èá¤·¤¤¡£¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤Ï¼ºÇÔ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦23ºÐ¤Î½÷À­¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡ã¥ê