ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÎÂôÅÄ·½Í¤Åê¼ê¡¢¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¡¢¹­ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¤¬12Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÁ¥¶¶¤ÇµåÃÄ¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMARINESDOCUMENTARY2025¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¾å±ÇÁ°¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿ÁíÀªÌó370¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÂôÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹