MLB¸ø¼°¤Ï12·î16Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬2018Ç¯¤Ë¥ëー¥­ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅê¹Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥ëー¥­ー¥¤¥äー¤Î³èÌö¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥º¥ó¤Ë²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥É·³¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«Í¥¾¡¥Ñ¥ì&#12540