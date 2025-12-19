¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë·ûË¡Ë¡Äî¤Ï19Æü¡¢º£Ç¯1·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµ·ûË¡ÁÊ¾ÙË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©Ë¡¼êÂ³¤­¤Ë¸²Ãø¤Ç½ÅÂç¤ÊàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ã·û¡×¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç°ã·û¿³ºº¤Ê¤É¤Î¿¦Ì³¤òÃ´¤¦»ÊË¡±¡ÂçË¡´±¤Î¤¦¤Á3¿Í¤ÏÆ±Æü¡¢Æ±È½·è¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢È½·è¤Î¹çË¡À­¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£·ûË¡Ë¡Äî¤ÇÈ½·è¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¡£²þÀµ·ûË¡ÁÊ¾ÙË¡¤Ç¤Ï¡¢É¾µÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÂçË¡´±¤Î¿Í¿ô¤¬10¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢°ã·ûÈ½ÃÇ