²£ÉÍÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿Ìîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË­»á¡Ê67¡Ë¤¬12·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö²½¤±¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤Â¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºå¿À¤«¤éÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿°æ¾å¹­Âç¡Ê24¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£ ¾å¸¶¹À¼£¡¢Æþ±¡¤ÇÆó¼¡¸¡¿ÇÊó¹ðÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¸¡¿Ç¤Ë¥Õ¥¡¥óÆ°ÍÉ¡Ö¼Ì¿¿¤À¤±¸«¤Æ¡¢¿´Â¡»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¤¤¤­¤Ê¤êÆþ±¡¤Ê¤ó¤Æ¡× Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹âÌÚ¤¬M