中居正広氏、2年連続で「サヨナラ」を打ったTV番組が最後の地上波出演に
2025年12月19日 19時50分

年に1度放送される「芸能界オールスター草野球」をFLASHが取り上げた
2年連続で「サヨナラ」を打った中居正広氏は、2025年1月に芸能界を引退
2024年の同番組が最後の地上波テレビ出演となったと芸能担当記者は話した