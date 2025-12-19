19Æü¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÄ¹ºÂÉÛÃÄ¥«¥Ðー¤äÀöºÞ¤Ê¤É7ÅÀ¤òÅð¤ß¡¢Êá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿·ÙÈ÷°÷¤ËË½¹Ô¤ò¤·¤¿»ö¸å¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç56ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿·³ã»ÔÅì¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(56)¤Ï19Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×3900±ßÁêÅö¤ÎÄ¹ºÂÉÛÃÄ¥«¥Ðー¤äÀöºÞ¤Ê¤É7ÅÀ¤òÅð¤ß¡¢Êá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿·ÙÈ÷°÷¤Î70ÂåÃËÀ­¤Î¶»¤ò²¡¤·¤ÆÆÍ¤­ÅÝ¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤